Heroes Den Bosch leeft op met zege op Donar: ‘Met fans erbij spelen is zoveel fijner’

Het werd zaterdag een avond vol goed nieuws in De Maaspoort. Er zat eindelijk weer publiek, Mike Carlson was terug in het team van Heroes en de Bossche basketbalploeg versloeg Donar Groningen met 100-87.

Of hij het publiek gemist had de voorbije maanden? Mike Carlson slaakte een diepe zucht zaterdagavond na zijn glansrol bij de dikke thuiszege van Heroes den Bosch op Donar Groningen (100-87). ,,Oh man, ik kan niet in woorden vatten hoe belangrijk fans voor ons zijn. Dit is profbasketbal, deze sport moet een show zijn. Het is zoveel fijner om te spelen met fans op de tribune.”

Coach Erik Braal viel zijn Amerikaanse sterspeler bij. ,,De afgelopen tijd, in die lege zalen, heb ik me bij het voorstellen van de spelers wel een paar keer de vraag gesteld: waarom doen we dit eigenlijk? Je weet dat er drieduizend mensen via een schermpje naar de livestream van je wedstrijd zitten te kijken en je doet je best, maar sfeer is er niet. Als er zoals vanavond mensen juichen en op bepaalde momenten voor olie op het vuur zorgen, dan heb je wat je hebben moet. Heerlijk.”

Twaalfhonderdvijftig bezoekers mochten er zaterdag naar binnen in De Maaspoort om de topper van Heroes tegen Donar te bekijken. En zij kregen waarvoor ze gekomen waren: een heerlijke basketbalpot. Heroes had natuurlijk ook wat goed te maken na de pijnlijke 82-72-nederlaag in Rotterdam tegen Feyenoord Basketball van vorige week. Dat leek de ploeg te beseffen, want vanaf het begin knalde Heroes erin tegen Donar.

Quote Die wedstrijd tegen Feyenoord was voor ons een wa­ke-up-call Mike Carlson (30), Speler Heroes Den Bosch

Na goed drie minuten had Carlson er al drie driepunters in liggen en leidde Heroes met 11-6. De 30-jarige powerforward, die vorige week in Rotterdam nog met knieklachten ontbrak, bewees daarmee eens te meer zijn waarde voor de Bossche ploeg. ,,Die wedstrijd tegen Feyenoord was voor ons een wake-up-call”, constateerde hij zaterdag achteraf. ,,Wij waren daar niet hongerig genoeg. Met al die fans op die tribune was er nu wel de juiste energie en focus.”

Ook Braal was blij met het herstel van zijn ploeg. ,,Je weet dat een basketbalseizoen met pieken en dalen verloopt. En dan is het de bedoeling om in totaal een stijgende lijn te houden, waarbij die dalen steeds minder diep worden.”

Ook over Carlson was hij zeer te spreken. ,,Mike is onze beste speler. We waren vanavond in de eerste helft heel afhankelijk van hem, maar na rust pakten Shane (Hammink, red.), Austin (Price, red.) en Clay (Mounce, red.) het ook heel goed op. En dan staat er bij ons gewoon een sterk team.”

Volledig scherm Mike Carlson wurmt zich tussen twee Groningse verdedigers door. © Peter van Gogh

Carlson was zaterdag in de eerste helft goed voor 24 van de 49 punten van Heroes. Na rust maakte hij er nog 2 puntjes bij en was hij vooral belangrijk in het opzetten van de plays van zijn team. In die fase kwamen de scores vooral van Austin Price, die uiteindelijk net als Carlson op 26 punten uitkwam. In de laatste seconden slechtte Shane Hammink voor Heroes de 100-punten-grens en kon het publiek op de banken.

Heroes Den Bosch - Donar Groningen 100-87

Kwartstanden: 25-28, 24-20, 25-22, 26-17.

Scores Heroes: Carlson 26, Price 26, Hammink 13, Van der Mars 11, Maxhuni 11, Mounce 10, Stilma 2, Kherrazi 1.

Top vijf BNXT League, Nederlandse poule: 1. Heroes Den Bosch 18-34, 2. ZZ Leiden 17-31, 3. Donar Groningen 18-30, 4. Landstede Hammers 17-29, 5. Feyenoord Basketball 18-27.