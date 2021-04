Heroes Den Bosch maakt gehakt van Den Helder Suns en gaat als nummer twee de play-offs in

Donderdag gehaktdag in De Maaspoort. Heroes Den Bosch sloot de competitie in de Elite A Groep in stijl af en gaf Den Helder Suns met 107-58 een stevig pak slaag.

Omdat ZZ Leiden ook won (58-79 bij Landstede Hammers) lukte het de Bossche ploeg niet meer om op de laatste speeldag de eerste plaats nog te veroveren. De Bossche ploeg gaat nu als nummer twee de play-offs om de landstitel in. Dat betekent dat Heroes in de kwartfinales op Yoast United stuit, de winnaar van de Elite B Groep. Op zaterdag 8 mei is het eerste treffen in Bemmel. Op dinsdag 11 mei is de return in De Maaspoort.

Heroes kende donderdag in het geheel geen problemen met Den Helder Suns. Het eerste kwart liep nog wat stroef, maar werd toch afgesloten met een voorsprong van 21-16. In het tweede kwart sloeg Heroes met een 14-0-run in de eerste drie minuten het definitieve gat. Bij rust was de voordelige marge opgelopen naar 49-31.

Topscorer

Het derde kwart was nog indrukwekkender. Met een score van 32-11 vergrootte Heroes de voorsprong naar 81-42. In het slotkwart werd de 100-puntengrens met nog 3.26 minuten te spelen al geslecht. Uiteindelijk liep de teller op naar 107-58. Coach Jean-Marc Jaumin gaf in de slotfase ook zijn youngsters Sam Vianen en Quincy Tjon Affo nog speeltijd. Alan Herndon was donderdag topscorer bij Heroes met 22 punten. JaCori Payne was goed voor 16 punten en Dominic Gilbert voor 11.

Voordat Heroes op 8 mei aan de play-offs begint, wacht de Bossche ploeg eerst nog de ‘bekerweek’ om de DBL-Cup. Daarin staat komende woensdag de kwartfinale gepland. De tegenstander moet nog worden bepaald. Mocht Heroes die wedstrijd winnen, dan wacht op vrijdag 30 april de halve finale en op zondag 2 mei eventueel de finale.

Uitslagen Elite A donderdag: Heroes Den Bosch - Den Helder Suns 107-58, Landstede Hammers - ZZ Leiden 58-79, Feyenoord Basketbal - Donar Groningen 80-99.

Eindstand: 1. ZZ Leiden 21-34, 2. Heroes Den Bosch 21-32, 3. Donar Groningen 21-28, 4. Landstede Hammers 21-26, 5. Feyenoord Basketbal 21-20, 6. Den Helder Suns 21-18.

Volledig scherm DeMario Mayfield in actie voor Heroes Den Bosch tegen Den Helder Suns. © Robert Verboon/Heroes Den Bosch