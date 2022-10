Heroes Den Bosch maakt in Amsterdam gehakt van Apollo en reist met topcijfers naar Zwitserland

Een echte wedstrijd was het nooit. Daarvoor was het krachtsverschil veel en veel te groot. Heroes Den Bosch maakte zaterdag in Amsterdam op ondubbelzinnige wijze korte metten met de hoofdstedelijke club Apollo: 50-112.

Een lekkere opsteker voor de Bossche landskampioen op weg naar de Europese uitwedstrijd in en tegen het Zwitserse Fribourg van komende woensdag. Al was van een serieuze test tegen het verzwakte Apollo (beide imports ontbraken bij de Amsterdammers) geen sprake.

Toch zag Heroes-coach Erik Braal wel degelijk het belang van de dikke overwinning. ,,Het was onze taak om een hele wedstrijd lang de focus en de scherpte te bewaren, want dat zal woensdag ook moeten. En dat hebben we gedaan.”

Bij een treffen met een op voorhand zwakkere tegenstander ligt het gevaar van gemakzucht op de loer, zo besefte Braal. ,,Het grootste respect dat je een tegenstander kunt geven is om hem serieus te nemen. Niet op zeventig procent te gaan spelen, omdat je dan ook wel wint, maar een wedstrijd lang te doen wat je kunt. En dat hebben we gedaan.”

Quote Unicaja is veel beter dan wij, maar nam ons wel serieus als tegenstan­der. Dat hebben wij met Apollo ook gedaan Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

Wederom had Braal zijn spelers voor de wedstrijd gewezen op het verloren duel in de Champions League-kwalificatie tegen het Spaanse Unicaja Malaga. Toen kreeg Heroes zelf met 114-58 een vreselijk pak slaag. ,,Unicaja is veel beter dan wij, maar nam ons wel serieus als tegenstander. Dat hebben wij met Apollo ook gedaan.”

De oorwassing in Spanje van twee weken geleden was een inspiratiebron voor zijn team, zei Braal al eerder. Zo goed worden als Unicaja, dat is een droom. Na de dreun in Malaga liet Heroes de afgelopen anderhalve week in eigen land zijn kunnen zien. Winst in de Superwedstrijd tegen Donar Groningen vorige week woensdag (76-59), winst bij de competitiestart in Zwolle tegen Landstede Hammers afgelopen zondag (63-80) en dus een dikke zege zaterdag in Amsterdam (50-112).

Vanaf het begin denderde Heroes zaterdag in de Apollohal over de tegenstander heen. Na tien minuten stond er een tussenstand van 16-36 op het scorebord en bij rust was de Bossche voorsprong opgelopen naar 28-64. In de tweede helft raasde de ploeg van Braal verder. Via een 39-91-tussenstand na het derde kwart werd de eindstand van 50-112 bereikt.

Quote Ik denk dat de vier teams in onze poule aan elkaar gewaagd zijn. Er is niet een ploeg die er bovenuit steekt zoals in sommige andere poules Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

Zo makkelijk zal het woensdag in Zwitserland in de eerste wedstrijd voor de FIBA Europe Cup van dit seizoen niet gaan, beseft Braal. Hij kent Fribourg Olympic nog uit zijn tijd als coach van Donar. Met de Groningers werd Braal vier jaar geleden in de kwalificaties voor de Champions League uitgeschakeld door de Zwitsers. ,,Ik heb ze nu nog niet zien spelen, maar op de huidige spelerslijst staan nog heel veel spelers van toen. Ook de coach (de Bosniër Petar Aleksic) is nog dezelfde. Het is een stugge ploeg”, aldus Braal.

Toch ziet hij wel degelijk kansen voor zijn team. ,,Als we goed spelen zeker. Ik denk dat de vier teams in onze poule (naast Fribourg Olympic ook nog het Portugese FC Porto en BC Pärnu Sadam uit Estland, red.) aan elkaar gewaagd zijn. Er is niet een ploeg die er bovenuit steekt zoals in sommige andere poules. Voor alle teams is zowel de eerste plaats als de laatste plek binnen bereik.”

Heroes vertrekt dinsdagochtend per trein naar Zwitserland. Woensdagavond om 19.30 uur is de wedstrijd in Fribourg.

Apollo Amsterdam - Heroes Den Bosch 50-112

Kwartstanden: 16-36, 12-28, 11-27, 11-23.

Scores Heroes: Kohs 16, Ndow 16, Grantsaan 14, Van der Mars 13, Price 13, Helfrich 11, Webster 7, Thomas 7, Van Vliet 6, Kok 5, Naar 4.