Heroes Den Bosch maakt selectie compleet met komst van Letse forward Verners Kohs

Karlijn Swinkels uit Handel pakt eerste podiumplek in de World Tour: ‘Deze derde plek is echt heel mooi’

Karlijn Swinkels pakte afgelopen week in de Simac Ladies Tour haar eerste podiumplekken in de World Tour. Vooral de derde plek in het eindklassement is een enorme opsteker voor de 23-jarige Jumbo-renster uit Handel.

4 september