Heroes Den Bosch met dank aan sterk slotkwart naar halve finale play-offs

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Heroes Den Bosch staat in de halve finale van de play-offs. De Bossche basketballers wonnen dinsdagavond thuis met 85-70 van Yoast United. Dat was ruim voldoende om de 91-89-nederlaag uit de uitwedstrijd van afgelopen zaterdag te compenseren.

Drie kwarten lang was het dinsdag in De Maaspoort worstelen met de taaie tegenstander uit Bemmel. Maar toen sterspeler Austin Luke van Yoast United er in de slotseconden van het derde kwart met zijn vijfde persoonlijke fout af moest, was het gedaan met het Gelderse verzet. In het slotkwart (22-11) had Heroes geen problemen meer met de opponent en werd de score opgevoerd naar 85-70.

In de halve finale moet de ploeg van trainer Jean-Marc Jaumin het nu opnemen tegen Donar Groningen, dat in de kwartfinales twee keer won van Den Helder Suns. Omdat Heroes in de competitie hoger eindigde dan Donar (een tweede tegenover een derde plaats) heeft de Bossche ploeg thuisvoordeel. De eerste wedstrijd is komende zaterdag in De Maaspoort, de tweede de dinsdag daarop in Groningen. Mocht er een derde wedstrijd nodig zijn dan is die op donderdag 20 mei weer in Den Bosch. De eerste ploeg die twee wedstrijden wint gaat naar de finale.

Mayfield topscorer

Heroes nam maandag in het eerste kwart vier punten voorsprong tegen Yoast (23-19) en die bleef intact in het gelijkopgaand tweede (20-20) en derde (ook 20-20) kwart. Het verschil werd daarna gemaakt in de laatste tien minuten toen Luke van het veld verdwenen was.

DeMario Mayfield was dinsdag topscorer bij Heroes met 19 punten. Jonathon Williams en JaCori Payne waren ieder goed voor 15 punten. Austin Luke was de overall topscorer van de avond. Hij stond al op 20 punten toen hij vlak voor het eind van het derde kwart van het veld moest.