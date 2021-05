Heroes Den Bosch naar finale play-offs na winst op Donar

Heroes Den Bosch staat in de finale van de play-offs. De Bossche basketpalploeg won donderdagavond in De Maaspoort met 82-74 van Donar Groningen en verdiende daarmee een ticket voor de eindstrijd.

Voor het eerst sinds 2015 kan basketballend Den Bosch daardoor dromen van een landskampioenschap. Zes jaar geleden werd de zestiende landstitel behaald tegen Groningen, de ploeg die nu in drie duels in de halve finale opzij werd gezet.

Heroes, dat de reguliere competitie als nummer twee had afgesloten, was in eigen huis twee keer de sterkste en verloor tussendoor alleen de uitwedstrijd in Groningen tegen nummer drie Donar. Donderdagavond vocht de ploeg van trainer Jean-Marc Jaumin een intens duel uit met de noorderlingen. Na een overtuigende eerste helft van Bossche zijde (44-35) kwam Donar in het derde kwart sterk terug.

Heroes toont veerkracht

Het team van de Amerikaanse coach Pete Miller nam brutaal de leiding met 58-59 en 60-62, maar Heroes toonde veerkracht en ging toch met een voorsprong het slotkwart in (66-62). Daarin nam Donar aanvankelijk het initiatief weer over. Het werd nog even 66-69 in Gronings voordeel, maar in de ultieme slotfase stelde Heroes orde op zaken. In de laatste zeven en halve minuut gaf de Bossche ploeg nog maar vijf punten weg en trok de wedstrijd met 82-74 overtuigend naar zich toe.

ZZ leiden tegenstander in finale

In de finale stuit Heroes op ZZ Leiden, de nummer een uit de reguliere competitie. Die ploeg won donderdag thuis met 91-74 van uittredend landskampioen Landstede Hammers uit Zwolle. Ook in die halve finale werd in drie duels beslist, waarbij alle wedstrijden door de thuisclub gewonnen werden.

Tegen Leiden heeft Heroes geen thuisvoordeel. De Bossche ploeg begint de finale komend weekend met een uitwedstrijd. Of dat duel op zaterdagavond of op zondagmiddag (in verband met een mogelijke rechtstreekse uitzending door de NOS) wordt gespeeld, is nog niet duidelijk. Daarna volgt er op dinsdag een thuiswedstrijd in Den Bosch en op donderdag weer een uitwedstrijd in Leiden. De eerste ploeg die drie finalewedstrijden wint is landskampioen. Een eventueel vierde en/of vijfde duel wordt gespeeld op zaterdag 29 en zondag 30 mei.

In de wedstrijd van donderdag tegen Donar was Boy van Vliet de grote man bij Heroes. De Bossche guard tekende voor 19 punten. Ook Miha Lapornik maakte 19 punten. Alan Herndon en Jonathon Williams waren ieder goed voor 13 punten.