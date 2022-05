Heroes Den Bosch naar finale play-offs ten koste van Donar Groningen

Zaterdag werd dezelfde tegenstander opzij gezet, maar nu weer met het fanatieke Bossche basketbalpubliek op de tribunes. Vanaf volgende week zaterdag mag Heroes proberen om het zeventiende landskampioenschap uit de clubhistorie binnen te halen in een best of five-finale serie tegen ZZ Leiden.

Zowel Heroes als Leiden hadden in hun halve finale maar drie wedstrijden nodig om de eindstrijd te bereiken. Titelverdediger Leiden bleef de baas over Landstede Hammers, Heroes rekende af met het hoog aangeslagen Donar.

Na de winstpartijen van dinsdag (in Den Bosch) en donderdag (in Groningen) was de ploeg van coach Erik Braal ook zaterdag weer de sterkste. Toch kwam Donar aanmerkelijk beter uit de startblokken dan afgelopen donderdag. In het eerste kwart kreeg Heroes maar moeilijk vat op de Groningers, die de eerste tien minuten afsloten met een voorsprong van 14-20. Nadat Amanze Egekeze de bezoekers in het begin van tweede kwart nog op 14-22 had gezet, kantelde de wedstrijd plotseling volledig.

Heya Den Bosch

Met tien punten op rij gaf Clay Mounce de aanzet tot een 18-0-run van Heroes. Het publiek stond op de banken en het ‘Heya Den Bosch’ schalde door De Maaspoort. Bijna vier minuten lang kwam Donar niet tot scoren en plots stond er een Bossche voorsprong van 32-22 op het scorebord. Heroes bleef ook in de rest van het tweede kwart scoren en liet uiteindelijk een kwartstand van 30-14 noteren, wat resulteerde in een ruststand van 44-34.

In de tweede helft deed Donar er alles aan om het gat te dichten. Zowel in het derde kwart (op 56-54) als in het vierde kwart (61-59) haakten de bezoekers aan op twee punten, maar verder liet Heroes de Groningers nooit komen. Uiteindelijk liep het verschil in de slotfase weer op naar negen punten: 81-72.

Met ZZ Leiden krijgt Heroes in de finale dezelfde tegenstander als in het coronaseizoen van een jaar geleden. Toen waren de Zuid-Hollanders met 3-0 te sterk. De Bossche ploeg zal op revanche belust zijn. De eerste finalewedstrijd is komende zaterdag in Leiden. Twee dagen later, op maandag 23 mei, is wedstrijd nummer 2 in De Maaspoort.