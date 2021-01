Heroes Den Bosch opent basketbalcompetitie met zeperd in Den Helder

Dagzege en leiding in Dakar Rally voor Benavides

7 januari De Argentijn Kevin Benavides heeft op zijn Honda de dagzege in de Dakar Rally gepakt en daarmee na vijf etappes de leiding in het klassement overgenomen van Xavier de Soultrait uit Frankrijk. Ook donderdag bleek het voor de motorrijders in Saoedi-Arabië weer lastig wat navigatie betreft.