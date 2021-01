Heroes Den Bosch pakt Europese winst tegen Donar in zinderende basketbalthriller

UpdateHet had een wedstrijd moeten zijn in een volgepakte Maaspoort. Het werd er een in een lege hal. Maar wat Heroes Den Bosch en Donar Groningen de kijkers naar de livestream en de live uitzending op Ziggo Sport dinsdagavond voorschotelden was pure reclame voor het Nederlandse basketbal. De Bossche thuisploeg won uiteindelijk na verlenging met 1 punt verschil: 99-98.

Was het zonde dat Heroes en Donar het in de eerste groepswedstrijd van de FIBA Europe Cup tegen elkaar op moesten nemen? Eigenlijk wel, vonden beide teams vooraf. Liever hadden ze gespeeld tegen een aantrekkelijke buitenlandse tegenstander.

Voor de Nederlandse basketballiefhebber bleek het juist een schot in de roos dat de twee aartsrivalen elkaar dinsdag in De Maaspoort troffen. Vooral omdat beiden hun eerste Europese wedstrijd van dit coronaseizoen koste wat kost wilden winnen. Een zege betekende immers een belangrijke eerste stap op weg naar verlenging van het Europese seizoen.

Bloedstollend

Het leverde een verrassend goede en vooral bloedstollend spannende wedstrijd op. Na een gelijkopgaand eerste kwart (22-20), liep Heroes in de tweede tien minuten aanvankelijk uit naar twaalf punten voorsprong, maar bij rust was Donar toch weer aangehaakt: 47-43.

Het derde kwart was weer in evenwicht (68-65), waarna de wedstrijd in het slotkwart de kant van de Groningers op leek te vallen. Maar Heroes vocht zich terug van een 72-83-achterstand. De laatste minuut was zenuwslopend: 86-85 voor Heroes, 86-87 voor Donar, 88-87 voor Heroes en uiteindelijk 88-88 na een rake vrije worp van Davonte Lacy voor de Groningers.

Verlenging

Verlenging dus, waarin Donar met 90-93 en 94-95 voorkwam. Maar met een driepunter van JaCori Payne en twee rake vrije worpen (een van Miha Lapornik en een van Stefan Wessels) kletste Heroes daar overheen: 99-95 met nog acht seconden te spelen.

Volledig scherm Captain Stefan Wessels van Heroes Den Bosch wordt fel op de huid gezeten door Thomas Koenis van Donar Groningen. © Robert Verboon

De driepunter van Jarred Ogungbemi-Jackson anderhalve seconde voor tijd deed Heroes daarna geen pijn meer, maar zorgde wel voor een meer dan passende eindstand van de basketbalthriller: 99-98.

Van der Mars

Grote man bij Heroes was Thomas van der Mars met 30 punten en 9 rebounds. ,,Geweldig, man”, reageerde de uitblinker na de wedstrijd. ,,Het was echt zwaarbevochten en om dan zo te winnen aan het einde... Dat is zo sweet. Dat is zo nice. Overtime kan altijd allebei de kanten op gaan en dat is altijd gevaarlijk. Dat maakt het spelletje ook heel erg leuk. Daar doe je het voor hè, voor dit soort overwinningen. Het had op geen beter moment kunnen komen.”

DeMario Mayfield en Miha Lapornik zorgen ieder voor 18 punten. Mayfield pakte daarbij ook nog eens 10 rebounds. JaCori Payne en Stefan Wessels maakten allebei 13 punten.

Parma Perm

Bij Donar was Jarred Ogungbemi-Jackson topscorer met 23 punten, gevolgd door Damjan Rudez met 22 punten. Donar stuit nu als eerste op de derde ploeg in groep F, het Russische BC Parma Perm. Dat duel is donderdag om 18.00 uur. Heroes speelt een dag later om dezelfde tijd tegen de Russen.

De eerste twee uit de eindstand van de poule kwalificeren zich daarna voor de volgende ronde van de FIBA Europe Cup. De nummer drie kan ook nog doorgaan, mits die bij de vier beste nummers drie uit de zes verschillende poules hoort.

Van der Mars: ,,Er is voor ons dus nog wel een scenario mogelijk dat het misgaat, maar we gaan ook gewoon tegen BC Parma een hele goede wedstrijd op de vloer leggen. Als je die wint dan heb je het gewoon helemaal zelf gedaan. Ik ga niet liegen dat het wel fijn is dat er geen back-to-back games zijn. Voor mij persoonlijk; ik herstel best moeilijk na een wedstrijd, dus dan is het wel fijn om niet twee dagen achter elkaar te spelen.”