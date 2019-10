Heroes Den Bosch slacht Apollo Amsterdam

Roef! strijdt maandag om landstitel softbal

6 oktober Na twee wedstrijden in de best-of-three om het landskampioenschap in het softbal is de stand gelijk op 1-1. Roef! uit Moergestel zou zondagmiddag tegen FysioExpert Olympia Haarlem strijden om de beslissing en de landstitel, maar regen gooide roet in het eten.