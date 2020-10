Heroes Den Bosch start nieuw basketbalseizoen vol vragen zondagmiddag met topper in Zwolle

Servische guard Aranitovic op proef bij Heroes Den Bosch

30 september De Servische guard Aleksandar Aranitovic is op proef bij Heroes Den Bosch. De 22-jarige speler traint per direct mee en is komende zondag ook speelgerechtigd als Heroes het nieuwe basketbalseizoen opent met een uitwedstrijd tegen Landstede Hammers in Zwolle.