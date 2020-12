Heroes Den Bosch stelt zich officieel kandidaat als gastheer in Europees basketbaltoernooi

Heroes Den Bosch heeft zich dinsdag officieel kandidaat gesteld als gastheer in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. De wedstrijden zouden tussen 26 en 29 januari volgend jaar in De Maaspoort gehouden moeten worden.

Heroes is bij het toernooi ingedeeld in groep F, samen met Donar Groningen, BC Borisfen uit Belarus en BC Parma Perm uit Rusland. Alle teams komen in de groepsfase een keer tegen elkaar uit op een locatie. De nummers een en twee gaan daarna door naar de knock-out-fase van het toernooi.

Toen in september duidelijk werd dat de FIBA het vaste format van uit- en thuiswedstrijden in de groepsfase door de coronapandemie ging laten vallen, stelde clubeigenaar Bob van Oosterhout in deze krant meteen al dat hij wilde proberen om de ‘bubbel’ van Heroes naar De Maaspoort te halen. Heroes heeft daarna de handen ineen geslagen met de gemeente Den Bosch, Maaspoort Sports & Events, Sport Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis en Mövenpick Hotels & Resorts.

Donar

Ook werd er een deal gesloten met Donar. De Groningse club, die aanvankelijk liet weten zelf de groepsfase te willen organiseren, ondersteunt nu de kandidatuur van Heroes. ,,De voorwaarden in Den Bosch zijn gunstiger dan die in Groningen”, aldus de noorderlingen. Met een officiële ‘support letter’ heeft Donar zijn steun voor Heroes aan de FIBA bevestigd.

De Bossche club diende dinsdag zijn officiële voorstel bij de basketbalbond in. In de loop van deze of volgende week zal de FIBA bekendmaken waar de groepswedstrijden worden afgewerkt.

In eerste instantie zat ook het Montenegrijnse Mornar Bar in groep F. Die club is inmiddels echter doorgestroomd naar de 7Days Eurocup, op het tweede niveau van Europa. De Russen van Parma Perm hebben de plaats van Mornar Bar in de groep van Heroes overgenomen.