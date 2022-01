Heroes Den Bosch vecht zich in Weert pas na rust langs het zwaar door corona getroffen BAL

De zeven spelers die de Limburgse ploeg nog tot zijn beschikking had, legden Heroes het vuur aan de schenen. Pas in het slotkwart stelden de Bosschenaren de winst veilig: 77-87.

Waar er bij BAL op de wedstrijddag zelf nog spelers afvielen, daar was Heroes donderdagavond bijna compleet in Weert. Thomas van der Mars was de enige ‘corona-afwezige’ in de Bossche selectie, Morgan Stilma keerde terug in de groep.

Brutaal BAL

BAL had niks te verliezen en nam brutaal het voortouw in de eerste helft. Heroes moest voortdurend in de achtervolging en zag de achterstand oplopen tot elf punten bij rust: 50-39.

In de tweede helft sloop het team van coach Erik Braal beetje voor beetje dichterbij. Vlak voor het einde van het derde kwart kwam de ploeg eindelijk weer op voorsprong: 63-64, al werd dat kwart nog wel afgesloten met een achterstand (65-64).

Pijp leeg bij BAL

Maar in het slotkwart was de pijp leeg bij het gehavende BAL. Met zeven punten op rij (van 73-75 naar 73-82) legde Shane Hammink de wedstrijd een kleine drie minuten voor tijd in een beslissende plooi voor Heroes. Uiteindelijk stopte de teller bij 77-87.

Mike Carlson en Austin Price waren donderdag met ieder vijftien punten de topscorers van Heroes. Clay Mounce was goed voor veertien punten. Carlson en Mohamed Kherrazi kregen elk acht rebounds achter hun naam.

In de Nederlandse poule van de BNXT League blijft de Bossche ploeg aan de leiding met 31 punten uit 16 wedstrijden. Komende zaterdag wacht voor Heroes in Noord-Holland het bekerduel met Den Helder Suns.