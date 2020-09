Heroes Den Bosch verliest eerste wedstrijd in meer dan zes maanden tijd in De Maaspoort

HeroesHet was bij vlagen een enerverend potje, de eerste basketbalwedstrijd van Heroes Den Bosch in meer dan zes maanden tijd in De Maaspoort. Uiteindelijk verloor de thuisploeg het oefenduel met Leuven Bears zondagmiddag met 76-82.

De Belgische gasten namen in de eerste helft, met de kwartstanden 17-20 en 17-21, al een voorsprong van 34-41. In het derde kwart sloop Heroes aanvankelijk dichterbij en nam het ook de leiding over: 48-45 en 54-50. Maar aan het slot van dat derde kwart draaide Leuven de zaken toch weer om: 56-62. Nog was het niet gedaan, want in het vierde kwart sloop Heroes naar het einde toe weer dichterbij. Twee minuten voor tijd haakte de Bossche ploeg aan op 71-75. Verder liet Leuven het niet meer komen. Uiteindelijk stond er een eindstand van 76-82 op het Bossche scorebord.

Dat was voor het eerst sinds 8 maart van dit jaar, toen Heroes in de afgebroken competitie van vorig seizoen de thuiswedstrijd tegen Aris Leeuwarden met 98-59 won. Daarna volgde de gedwongen coronapauze. De eerste oefenwedstrijden van dit seizoen vocht Heroes uit op vreemde bodem. Twee weken geleden werd er in Tilburg gewonnen van The Hague Royals (101-68) en vorig week werd Phoenix Brussels in eigen huis verslagen (81-89). De wedstrijd tegen Leuven betekende voor Heroes de eerste oefennederlaag in aanloop naar de nieuwe competitie.

Miha Lapornik was zondag de grote man bij Heroes. De Sloveen zorgde voor 28 punten, waarbij vijf rake driepuntsschoten. Thomas van der Mars was goed voor 14 punten en Stefan Wessels en Demario Mayfield elk voor 9.

Komende zaterdag wacht de volgende oefenwedstrijd voor Heroes. Dan is BAL vanaf 18.00 uur te gast in De Maaspoort. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Landstede Zwolle.