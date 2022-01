Heroes Den Bosch verwent basketbalfans in De Maaspoort met dikke zege op rivaal Donar Groningen

Eindelijk mocht er weer publiek bij zijn in De Maaspoort. En die fans genoten zaterdagavond volop van de basketbaltopper tussen Heroes Den Bosch en Donar Groningen. Vooral ook omdat de thuisploeg de rivaal uit het noorden in een heerlijke pot basketbal versloeg: 100-87.

Bij Heroes was Mike Carlson terug in de ploeg na zijn afwezigheid van vorige week in Rotterdam, toen de Bossche ploeg met 72-82 verloor bij Feyenoord Basketball. De Amerikaanse powerforward gaf meteen zijn visitekaartje af met drie driepunters in de eerste drie minuten. En daar bleef het niet bij. Carlson bleef, vooral in de eerste helft, raak schieten en eindigde de wedstrijd uiteindelijk met 26 punten.

Ondanks de 17 punten die Carlson al in het eerste kwart maakte, keek Heroes na die eerste tien minuten tegen een achterstand aan van 25-28 door een hele fraaie driepunter van Amanze Egekeze voor Donar in de buzzer. In een lekker fel tweede kwart moest Heroes twee keer een gaatje van vijf punten dichten (op 32-37 en op 39-44), maar bij rust leidde de thuisploeg met 49-48.

Turbulente slotfase

In het derde kwart bleven Heroes en Donar het publiek in De Maaspoort een heerlijke pot basketbal voorschotelen. De Bossche voorsprong liep op naar 74-70. In het slotkwart (26-17) trok Heroes de wedstrijd definitief naar zich toe. In een turbulente slotfase moesten Lottanna Nwogbo (twee technische fouten), Donte Thomas (vijf persoonlijke fouten) en Jimmy Gavin (ook vijf persoonlijke fouten) er allemaal af bij Donar en doorbraak Shane Hammink voor Heroes de 100-punten-grens.

De dikke zege van 100-87 op de nummer drie van de BNXT League werd door het Bossche publiek met luid gejuich begroet. Heroes blijft door de winst aan de leiding van de Nederlandse poule.

Topscorers

Carlson en Austin Price (elk met 26 punten) waren zaterdag de topscorers bij Heroes. Volgende week zondag wacht Heroes het volgende competitieduel. Dan komt in De Maaspoort Landstede Hammers, de nummer vier van de ranglijst, op bezoek. Dat duel zou aanvankelijk komende vrijdag zijn, maar is verplaatst naar zondagmiddag 6 februari om 16.00 uur.