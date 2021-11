Heroes Den Bosch wint ook z'n tiende competitiewedstrijd

Het was al die tiende competitiezege in de BNXT League op rij voor de ploeg van Erik Braal, die nog zonder puntverlies is. De Nederlandse competitie bestaat uit tien ploegen, maar Heroes heeft nog niet alle opponenten ontmoet. Het speelde al twee keer tegen Aris Leeuwarden en Den Helder Suns, maar nog niet tegen Feyenoord Basketball (nr 3) en Basketball Academie Limburg (nr 6). Dat zijn wel de volgende twee tegenstanders van de Bosschenaren, maar pas nadat ze in Europees verband tegen Opava (woensdag, uit) en BC Parma (17 november, thuis) hebben gespeeld.

Driepunter

Heroes begon het eerste en het tweede kwart zondagmiddag met een driepunter, van respectievelijk Austin Price en Shane Hammink. Na het eerste kwart bedroeg de voorsprong zeven punten in Bosch’ voordeel (21-14) en die werd vervolgens langzaam uitgebouwd. Halverwege was de stand 42-29.

Niet in de buurt

In het derde kwart hielden beide ploegen gelijke tred. Uiteindelijk ging ook dit kwart nipt naar Heroes: 18-16 en de tussenstand: 60-45. Het lukte de ploeg uit Den Helder niet om enigszins in de buurt te komen van de koploper, die dus een reguliere overwinning boekte. In het vierde kwart drukte Heroes het gaspedaal nog even wat harder in. Uiteindelijk stond er 90-61 op het scorebord in De Maaspoort, met Mike Carlson als topscorer met 23 punten.