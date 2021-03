Heroes Den Bosch wint zijn tweede topwedstrijd op rij, na nummer twee Zwolle gaat nu ook koploper Leiden over de knie

Het was de tweede topwedstrijd op rij die de Bossche basketballers in de competitie wisten te winnen. Een week geleden versloeg Heroes in Zwolle Landstede Hammers met 65-87. Tussendoor werd wel het Europese duel tegen het Poolse Stal Ostrow verloren (83-92), waardoor Heroes afgelopen dinsdag uit de FIBA Europe Cup vloog.

Met de twee opeenvolgende gewonnen topwedstrijden in de DBL lijkt Heroes het lek boven te hebben. Nog maar anderhalve week geleden oogde de ploeg bijzonder kwetsbaar. De eerste twee duels in de Elite A (tegen Donar en Feyenoord) werden pijnlijk verloren. Maar in Zwolle kwam een week geleden de ommekeer. Het niveau van die wedstrijd wist Heroes dinsdag vast te houden in de verloren confrontatie met de sterke Polen van Stal Ostrow en ook zaterdag tegen Leiden.

De bezoekers hadden dit seizoen nog maar twee keer eerder verloren, maar keken in De Maaspoort vanaf het begin tegen een achterstand aan. Na een overtuigend eerste kwart leidde Heroes met 27-18. Bij rust was de voorsprong nog een puntje groter: 50-40. In het derde kwart leek Heroes de wedstrijd al te beslissen, toen de ploeg 17 punten voorsprong nam: 80-63. Maar in het begin van het slotkwart kwam Leiden op 89-82 toch nog terug tot zeven punten. Daarna richtte Heroes zich op en werd de voorsprong weer uitgebreid naar zestien punten aan het eind: 106-90.

Thomas van der Mars was zaterdag de grote man bij Heroes met 26 punten en 11 rebounds. Miha Lapornik was goed voor 16 punten en DeMario Mayfield voor 15. Johathon Williams en Alan Herndon kregen ieder 13 punten achter hun naam. Boy van Vliet knapte veel vuil werk op met 5 punten en 9 rebounds.

Door de verrassende nederlagen van Donar (thuis tegen Den Helder Suns) en Landstede (op bezoek bij Feyenoord) van zaterdagavond worden de verschillen in de Elite A Groep steeds kleiner. Heroes staat nu nog maar op vier punten van de koppositie.

Uitslagen Elite A Groep, zaterdag: Heroes Den Bosch - ZZ Leiden 106-90, Donar Groningen - Den Helder Suns 100-102 (na verlenging), Feyenoord Basketbal - Landstede Hammers 78-70.

Stand: 1 ZZ Leiden 15-24, 2. Landstede Hammers 15-22, 3. Donar Groningen 15-20, 4 Heroes Den Bosch 15-20, 5. Den Helder Suns 15-18, 6 Feyenoord Basketbal 15-18.

Volledig scherm Jonathon Williams op weg naar een score voor Heroes Den Bosch tegen ZZ Leiden. FOTO Robert Verboon/Heroes Den Bosch © Robert Verboon