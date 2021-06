Heroes Den Bosch wordt nog Nederlandser met de komst van international Shane Hammink

Na een jaar ‘met veel shit’ kan de focus na succesvol EK voor Van Gansewin­kel volledig op Tokio: ‘Ik kan nog beter’

10 juni De perfecte voorbereiding bestaat niet, dat weet paralympisch medaillewinnares Marlene van Gansewinkel als geen ander. De Hilvarenbeekse raakte vijf maanden voor de Paralympics in Rio geblesseerd, maar pakte er brons. Nu komt ze in aanloop naar de Spelen in Tokio terug van een burn-out en een knieoperatie. ,,Ik heb veel shit op mijn bordje gehad.”