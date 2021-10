Heroes Den Bosch zet de Tsjechen van Opava opzij en blijft ook in Europa nog ongeslagen

Niet te stoppen. In elk geval nog niet. Heroes Den Bosch rekende dinsdagavond in de FIBA Europe Cup ook met de Tsjechen van Opava af: 87-82.

De winst kwam tot stand in een bijzonder grillige wedstrijd. Halverwege het slotkwart had Heroes nog een voorsprong van meer dan 20 punten, maar aan het einde van de wedstrijd sloop Opava nog akelig dichtbij. Het gat was echter te groot voor de Tsjechen om nog helemaal te dichten.

Vorige week won Heroes al zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Toen werd in Benfica in Portugal met 73-78 opzij gezet. De Bossche ploeg heeft daardoor nu vier punten uit twee wedstrijden en staat daarmee op de eerste plaats in groep C van de FIBA Europe Cup. Het Russische BC Parma Perm heeft twee punten uit een wedstrijd en Opava en Benfica staan allebei op een punt.

Winning streak

Benfica en Parma Perm spelen woensdagavond pas hun tweede wedstrijd als ze elkaar ontmoeten elkaar in Portugal. Met de zege van dinsdagavond komt de winning streak van Heroes dit seizoen op negen (zeven competitiewedstrijden en twee Europese duels). Met de vijf gewonnen oefenduels uit de voorbereiding erbij is de reeks zelfs veertien wedstrijden.

De Bossche ploeg heeft dit seizoen onder de nieuwe coach Erik Braal nog geen duel verloren. Dat wisten ook de fans die dinsdagavond naar De Maaspoort gekomen waren voor een Europese basketbalavond mét publiek in Den Bosch. Dat was door de corona-ellende van vorig seizoen weer even geleden. Maar het was als vanouds: de fans bleven na het beginsignaal staan en gingen pas zitten na de eerste score van Heroes.

Daar moesten ze een klein minuutje op wachten. Radim Klecka had er toen al 0-2 van gemaakt voor Opava, maar daarna was het aan Heroes dat in een mum van tijd uitliep naar 7-2. Het werd helemaal een gekkenhuis toen Heroes met een 12-0-run in het eerste kwart uitliep van 12-10 naar 24-10. Grote man in die fase: Austin Price, die de ene na de andere driepunter erin gooide.

Slordige slotfase

Een slordige slotfase van Heroes aan het einde van het eerste kwart stelde Opava in staat om in rap tempo terug te komen van 24-10 tot 24-18. In het tweede kwart slopen de Tsjechen nog dichterbij. Twee keer haakten ze aan op een puntje, maar uiteindelijk was het gat bij rust toch weer zes punten: 49-43.

Heroes had dat vooral te danken aan Austin Price, die voor rust al goed was voor 21 punten, waarbij zes driepunters, waarvan vier in het eerste kwart.

In het derde kwart bleef Opava lang bij, maar aan het eind sloeg Heroes toch weer een gaatje: 68-59. De Tsjechische captain Martin Gniadek was er toen bij Opava al afgegaan met zijn vijfde persoonlijke fout.

Haperende scoringsmachine

Daarmee leek het Tsjechische verzet definitief gebroken. In het slotkwart bouwde Heroes de score aanvankelijk uit tot 21 punten (85-64) en kon de Bossche aanhang op de tribune feest vieren. Maar in de laatste minuten stokte het flitsende Bossche aanvalsspel plotseling. De scoringsmachine haperde en Opava kwam nog heel ver terug. Met 87-82 trok Heroes de wedstrijd uiteindelijk toch nog over de streep.

Komende zaterdag speelt de Bossche ploeg in competitieverband de uitwedstrijd tegen Donar Groningen. De volgende Europese wedstrijd wacht volgende week woensdag. Dan staat in Rusland de uitwedstrijd tegen BC Parma Perm op het programma.