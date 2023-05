Heroes Den Bosch ziet Donar Groningen langszij komen in halve finale

Heroes Den Bosch verloor ondanks zestien punten van Kobe Webster met 69-60 van Donar Groningen. In de best-of-five-serie in de halve finale van de play-offs om de landstitel is de stand daarom weer gelijk: 1-1.

Donar Groningen begon het beste aan het eerste kwart en kwam op een 13-6 voorsprong. Vervolgens dichtte Heroes Den Bosch bijna het gat, maar nadat Chris-Ebou Ndow vijf vrije worpen had benut, ging de zesde mis. De thuisploeg sloot het eerste kwart af met een 17-15 voorsprong. Kobe Webster leek in de slotseconde nog voor de gelijkmaker te zorgen, maar hij schoot pas nadat de tijd al verstreken was.

Dankzij een driepunter van Verners Kohs kwamen de Bosschenaren ruim drie minuten voor rust voor het eerst op voorsprong: 27-28. De gasten bleven in het vervolg van het tweede kwart aan de leiding staan en zochten de kleedkamer op met een stand van 33-35 op het scorebord. Het verschil zat in het aantal gescoorde driepunters. Bij Donar was slechts één op de twaalf pogingen raak, bij Heroes was dat vier op vijftien.

Het derde kwart ging Donar voortvarend van start. De eerste driepuntspoging was meteen raak. Donar liep uit naar een voorsprong van zeven punten: 46-39. De gasten kwamen nog wel dichterbij, maar aan het eind van het derde kwart was het verschil tien punten: 55-45.

Dat zo’n verschil niet onoverkomelijk hoeft te zijn bewees Heroes afgelopen woensdag. In de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs tussen beide ploegen keek Heroes in het vierde kwart tegen een achterstand van tien punten aan, maar won alsnog. Ook nu zetten de Bosschenaren de achtervolging in. De gasten kwamen terug tot op twee punten: 59-57. Maar mede dankzij twee driepunters liep Donar weer uit. Een nieuwe inhaalrace zat er niet meer in. Donar won met 69-60.

Zondag is de derde wedstrijd tussen beide ploegen. Het duel in de Maaspoort in Den Bosch begint om 15.00 uur.