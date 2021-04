Heroes gaat Donar voorbij in direct duel

Heroes Den Bosch heeft een klinkende zege geboekt op directe concurrent Donar, dat nu onder Heroes is gezakt in de tussenstand. In Groningen werd het 71-78 voor Heroes.

De wedstrijd begon zeer evenwichtig. Heroes en Donar stonden voorafgaand, net als Landstede Hammers, op 22 punten in de tussenstand. Ook in de eerste helft was er amper verschil tussen de ploegen. Wel leidde Heroes met 36-38. Tot op dat moment scoorde geen enkele speler in de dubbele cijfers en vooral de driepunters werden maar zelden geraakt.

In het derde kwart begonnen de driepunters wel te lopen bij Heroes. Donar werd juist slordig en door het sterke verdedigende spel van Heroes raakte het volledig uit de wedstrijd. Met name Boy van Vliet was aanvallend erg effectief. Hierdoor liepen de bezoekers uit naar een voorsprong van 13 punten. Vlak voor het einde van dat derde kwart kwam Donar nog wat terug in de wedstrijd, waardoor Donar weer hoop kreeg.

Payne

Door een snelle score van JaCori Payne ging Heroes met 8 punten voorsprong het laatste bedrijf in. Donar had lang nodig om op gang te komen en toen er een run leek te komen was daar een resoluut blok van Thomas van der Mars dat de hoop van de Groningers weer de grond in boorde.

Heroes gaf vervolgens Donar geen reden meer om nog in een ommekeer te geloven. Met name DeMario Mayfield liet zijn waarde weer zien met een paar hele sterke en belangrijke scores.

Door de zege klimt Heroes over Donar heen in de tussenstand en komt het, net als Landstede, op 24 punten. De eerste plek is voor ZZ Leiden met 26 punten. De volgende tegenstander van Heroes is Feyenoord, aanstaande maandag in de Maaspoort.

Kwartstanden: 20-16, 17-23, 13-19, 21-20.

Scores Heroes: Mayfield 19, Lapornik 18, Van Vliet 11, Van der Mars 9, Williams 8, GIlbert 5 Herndon 4, Wessels 2, Payne 2.

Tussenstand Elite A groep

1. ZZ Leiden 28 punten

2. Heroes Den Bosch 24 punten

3. Landstede Hammers 24 punten

4. Donar Groningen 22 punten

5. Den Helder Suns 18 punten

6. Feyenoord Basketball 18 punten