Heroes geeft Suns pak slaag

Heroes kwam sterk uit de startblokken en ging verder waar het tegen Leiden, dat afgelopen weekend verslagen werd, geëindigd was: geconcentreerd verdedigen en sterk aanvallend spel. Dat leidde al vroeg tot een flinke voorsprong. Mede door het lengteverschil onder de basket was Thomas van der Mars één van de topscorers in de openingsfase.

In het tweede kwart liep Heroes uit naar een voorsprong in de dubbele cijfers. Daarna kwam de klad er een beetje in. Met enkele slordige turnovers speelde Heroes Suns in de kaart. Zo leverde Alan Herndon een simpele pass in de opbouw in bij een speler van de thuisploeg, die vrije doortocht had naar de Bossche basket.

In het derde kwart begon Suns uitstekend en nam het zelfs weer even de leiding. Heroes herpakte zich echter, zodat het alsnog met een flinke voorsprong het laatste kwart in ging.

In dat vierde kwart bleek de tegenstand definitief gebroken. Heroes scoorde erop los en doorbrak de honderd puntengrens. Dit was ruim voldoende voor de zege: 87-105. De ploeg revancheerde zich zo voor de nederlaag in de openingswedstrijd van het seizoen, die destijds naar de Suns ging. Topschutter bij Heroes was JaCori Payne met 23 punten.