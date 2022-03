Heroes grijpt naast Basketball Cup in zinderende bekerfinale

Was het het thuisvoordeel van Donar? Waren het de problemen met de Groningse schotklok? Hoe dan ook, Heroes Den Bosch verloor zondagmiddag in Martiniplaza met 76-71 van Donar Groningen en pakte in een zinderende bekerfinale naast de Basketball Cup.

De klap kwam hard aan bij het team van Erik Braal. Tot vier minuten voor tijd ging de eindstrijd volledig gelijkop. Maar toen begaf de Groningse schotklok het op de stand 69-69. Minuten lang lag het spel stil, waarna de strijd uiteindelijk hervat werd met een alternatieve schotklok op een stoel in een hoekje van het veld, een finale onwaardig.

De onderbreking leek Heroes meer te raken dan Donar. Meer dan drie minuten lang kwam de ploeg, toen het spel weer was hervat, niet tot scoren. Donar liep ondertussen uit naar 74-69. Met twee vrije worpen van Edon Maxhuni kwam Heroes in de slotminuut nog wel even terug tot 74-71, maar een steal en dunk van voormalig Heroes-speler Henry Caruso beslisten de strijd uiteindelijk in Gronings voordeel: 76-71.

Het was zondagmiddag voor de Bossche basketballers de eerste bekerfinale sinds 2016, toen ZZ Leiden in een thriller met 58-57 verslagen werd. Die ploeg, de regerend landskampioen, was nu door Heroes in de halve finales in twee boeiende basketbalpotjes opzij gezet. Donar won in zijn halve eindstrijd het noordelijke onderonsje van Aris Leeuwarden.

Forse knauw

De loting wees daarna uit dat Donar de finale in eigen huis zou mogen spelen. De voorbereiding van Heroes op de bekerfinale kende vorige week een forse knauw toen zeven spelers getroffen werden door het coronavirus. De thuiswedstrijd tegen Antwerp Giants in de BNXT League moest daardoor worden uitgesteld en de favorietenrol in de finale leek naar Donar te gaan. Vooral toen de Groningers woensdag in eigen huis met 81-75 wonnen van Mons-Hainaut, de Waalse club die anderhalve week eerder nog te sterk was voor Heroes (88-85).

Maar Heroes bleek snel hersteld te zijn van de corona-uitbraak. Donderdag werd de wedstrijd tegen Antwerp ingehaald en de Bossche ploeg boekte in De Maaspoort met 95-81 zijn eerste overwinning in de internationale fase van de BNXT League. Dat beloofde wat voor de bekerfinale en die verwachtingen werden zondag volledig waargemaakt.

In een met 4100 toeschouwers volgepakt Martiniplaza heerste een echte basketbalsfeer. Natuurlijk waren de met blauw-witte vlaggen gewapende aanhangers van de thuisclub in de meerderheid, maar de meegereisde fans van Heroes lieten zich zeker niet onbetuigd. Voor rust ontspon zich een intens basketbalgevecht waarbij het verschil tussen beide teams nooit groter werd dan vier punten. Donar en Heroes hadden wisselend de leiding in de wedstrijd en het eerste kwart werd afgesloten met een gelijke stand: 25-25. Bij rust leidde Donar met een punt verschil: 41-40.

Ook in het derde kwart werd het verschil nog niet gemaakt. Donar kwam even vijf punten voor (53-48), maar Heroes vocht zich terug en pakte op 55-58 en 61-63 weer de leiding. Door een driepunter van Austin Luke ging Donar toch met een voorsprong (64-63) het laatste kwart in.

Daarin kwam Heroes met 64-68 voor, maar Donar kwam weer langszij, waarna de technische problemen met de schotklok het spel stillegden. Daarna viel de finale definitief de kant op van Donar. Driepuntskanon Austin Price was zondag de grote man bij Heroes met 21 punten. Edon Maxhuni was goed voor 19 punten en Thomas van der Mars voor 13.