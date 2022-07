Heroes haalt Amerikaan Thomas op bij concurrent Donar

Heroes Den Bosch heeft zich versterkt met power forward Donte Thomas. De Amerikaan is een oude bekende van Heroes-coach Erik Braal, wat een belangrijke factor was in de gevoelige overstap.

Heroes en Donar zijn elkaars grote concurrenten in de BNXT League en overstappen van de ene naar de andere ploeg leidt altijd tot commotie onder de fans maar zijn alles behalve zeldzaam. Zo verruilde Heroes-sterkhouder van afgelopen seizoen Clay Mounce Den Bosch enkele weken geleden voor Groningen en nu doet Thomas dus het tegenovergestelde.

Thomas speelde in het afgebroken 2019-2020 seizoen al onder Braal bij datzelfde Donar, waarna hij een jaar in Italië bivakkeerde en afgelopen seizoen weer naar de Martinistad kwam. Afgelopen seizoen was Thomas goed voor 7.7 punten (56.1 FG%) en 4.3 rebounds gemiddeld per wedstrijd.

Thomas tekent voor één seizoen in de Maaspoort. ,,Ik heb er zin in en ben er klaar voor om bij Heroes Den Bosch aan de slag te gaan”, laat de 26-jarige Amerikaan in het persbericht van zijn nieuwe werkgever optekenen. ,,Opnieuw werken met coach Braal is écht iets waar ik naar uitkijk en waar ik naar op zoek was. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan in Den Bosch en indruk te maken in de BNXT League en Europa.”

Braal zelf is overtuigd van de meerwaarde van Thomas voor Heroes. ,,Donte heeft zich reeds bewezen in de BNXT League en de rol die hij bij Heroes gaat spelen past goed bij hem. Donte is sterk, atletisch en heeft scorend vermogen. Hij is een mooie toevoeging aan ons team.” Technisch manager Roel van de Graaf voegt daaraan toe: ,,Donte past uitstekend in het profiel dat wij voor ogen hadden. Daarbij is hij bekend met de werkwijze en de verwachtingen van onze coach.”