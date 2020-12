Heroes haalt Australische Kroaat Dominic Gilbert naar Den Bosch

De 24-jarige Kroaat, die ook de Australische nationaliteit heeft, komt per direct over van het Kroatische Zadar. Voor zijn tijd bij Zadar speelde Gilbert bij de Kroatische clubs Cibona en Kvarner. De 1,98 meter lange forward werd geboren in Hong Kong en groeide op in Australië. Daarna trok hij naar Kroatië, het geboorteland van zijn moeder.

Heroes versterkte zich vorige week ook al met de Amerikaanse powerforward Alan Herndon. De club was op zoek naar nieuwe spelers nadat tijdens de coronastop zowel Gilvydas Biruta als Aleksandar Aranitović geen definitief kreeg contract in De Maaspoort. Bovendien is Morgan Stilma nog tot het einde van dit seizoen uitgeschakeld door een zware knieblessure.

Scott Thomas

Daarnaast zal Scott Thomas, die in september zijn voet brak, er nog niet bij zijn als op 16 januari de herstart van de competitie in de Dutch Basketball League plaatsvindt.

Technisch manager Roel van de Graaf van Heroes: ,,Scott is aan het optrainen, maar 16 januari komt nog te vroeg. Het stemt me tevreden dat we met Dominic een talentvolle forward hebben kunnen binnenhalen die al jaren in een sterke competitie uitkomt en daar ook presteert.”