Heroes haalt ervaren Amerikaanse forward Mike Carlson naar Den Bosch

Carlson komt over van Acunsa GBC. Met die ploeg speelde de 2,06 meter lange powerforward het afgelopen seizoen op het hoogste niveau in Spanje.

De afgelopen jaren versleet Carlson drie clubs in Spanje en twee in Italië. Heroes-coach Erik Braal is ingenomen met de komst van de ervaren Amerikaan. ,,Hij beschikt over een goed schot, maar is daarnaast vooral slim, verdedigend sterk en een echte floorleader. Bovendien bezit hij een schat aan ervaring, wat in combinatie met zijn leiderschapskwaliteiten van grote toegevoegde waarde voor ons kan zijn.”