Heroes haalt met DJ Fenner ervaring en scorend vermogen naar Den Bosch

De 29-jarige, 1.98m grote Amerikaan speelde in seizoen 22/23 aanvankelijk in de Portugese competitie voor Sporting Lissabon, maar maakte in de FIBA Europe Cup indruk (gemiddeld bijna 19 punten/bijna 40% driepunters in poulefase) op het Poolse Gdynia, waardoor hij na een transfer het seizoen daar sterk afmaakte; ruim 15 punten en bijna vijf rebounds gemiddeld.

Technisch manager Roel van de Graaf licht tevreden toe: ,,We hebben ons gefocust op een ervaren speler, met een internationaal resumé en scorend vermogen. Daar zijn we meer dan prima in geslaagd. Bovendien is er veel met DJ gesproken, herkennen we in hem een échte liefhebber en proeven we als rode draad een gezonde honger naar prijzen.”

Hoofdcoach Erik Braal vult aan: ,,DJ zocht een ambitieuze en stabiele omgeving waarbinnen hij de volgende stap in zijn carrière kan maken. Hij wil écht bijdragen aan een winnend team en is een ‘two-way player’, die op z’n best is wanneer hij ‘locked-in’ is in de verdediging. En dat is een belangrijke toevoeging aan de spelers die we al hebben.”

DJ Fenner zal medio augustus met zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland komen.