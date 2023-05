Heroes heeft inhaalslag nodig om seizoen niet als nachtkaars uit te laten gaan

Na de uitschakeling in strijd om de landstitel is Heroes Den Bosch zondagmiddag in de BNXT play-offs opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. In Leuven werd met een verschil van tien punten verloren: 80-70. In De Maaspoort is dinsdag een inhaalslag nodig, willen de Bosschenaren het seizoen nog met een paar weken verlengen.

De teleurstelling was groot, afgelopen dinsdag in Groningen. Na het derde verlies op rij tegen Donar komt er definitief geen achttiende landskampioenschap voor Heroes. Toch is het nog geen einde seizoen voor de ploeg van Erik Braal. Door de uitschakeling in de nationale play-offs is Heroes ingestroomd in de derde ronde van de BNXT play-offs om de gecombineerde titel van Nederland en België. Leuven Bears vormt daarin over twee duels de eerste horde. De knop moest dus al snel weer om.

,,Dat is ten delen gelukt, er is genoeg motivatie”, aldus Braal over het verwerken van de teleurstelling en de kans om het seizoen nog enige glans te geven. Een seizoen dat lange tijd zo voorspoedig verliep. Na het winnen van de Supercup bleef Heroes de gehele nationale fase ongeslagen. Wat er daarna misging? ,,Wij hebben al een aantal weken ontzettend veel moeite met scoren. En dat werd ook vanavond weer duidelijk”, verklaarde Braal dinsdag na het verlies in Groningen.

Slecht derde kwart

Dat probleem openbaarde zich ook in de Sportoase in Leuven, waar het initiatief vanaf het eerste kwart bij de thuisploeg lag. Bij rust had Leuven Bears een voorsprong van vijf punten te pakken: 41-36. ,,Net als vaker de laatste weken komen we daarna slecht uit de kleedkamer”, verklaarde Braal nadat hij zijn ploeg met een 10-2-run in het derde kwart een grote achterstand zag oplopen: 63-49. ,,Het positieve is dat we daarna blijven knokken.”

Heroes weet het gat in het laatste kwart dan ook wat te verkleinen, waardoor het komende dinsdag in De Maaspoort nog alles heeft om voor te spelen. Toch heeft de ploeg ook in Leuven last van terugkerende problemen. ,,Veel onnodige turnovers en aan moeite met de driepunters. Schoten die we kunnen maken, missen we. We hebben ons wel aardig hersteld. In die slotfase zat genoeg vechtlust, waardoor we met een positiever gevoel naar dinsdag gaan”, besluit Braal.

Leuven Bears - Heroes Den Bosch 80-70 Kwartstanden: 21-15, 20-21, 22-13, 17-21. Scores Heroes: Van der Mars 15, Price 11, Thomas 11, Ndow 11, Grantsaan 8, Webster 5, Kok 4, Van Vliet 3, Naar 2.