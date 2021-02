Heroes heeft twee keer zoemer nodig voor zege

Heroes Den Bosch leek lang een verdiende nederlaag op te lopen in Weert tegen Basketball Academie Limburg. In het vierde kwart bracht Boy van Vliet de ploeg weer tot leven en dwong een verlening af. Miha Lapornik bracht in geslagen positie alsnog de beslissing: 88-89.

BAL begon vol overtuiging en maakte het Heroes met sterk verdedigen erg lastig. Pas na vier minuten noteerden de bezoekers hun eerste score, toen het al 11-0 achter stond. Het zou een voorbode blijken voor de rest van de wedstrijd. Na twee periodes was de achterstand al opgelopen tot twintig punten.

Zowel verdedigend als aanvallend liet het spel van Heroes veel te wensen over. Na rust was er even een opleving, maar die was veel te kort om BAL in de problemen te brengen. Zelfs topscorer Miha Lapornik deelde mee in de malaise en produceerde een zeldzame ‘airball', waarbij de bal alleen maar lucht raakt en dus niet in de buurt van de basket kwam.

Velenging

In het vierde kwart kwam Heroes pas tot leven. Boy van Vliet nam zijn ploeg aan de hand en dwong eigenhandig een verlenging af. Pas in de tweede minuut van die verlenging kwam Heroes voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. BAL nam het initiatief echter weer over en door een verkeerde pass van captain Stefan Wessels, leek de laatste echte kans op de overwinning verloren te zijn gegaan.

BAL miste echter één van zijn vrije worpen, die de ploeg op drie punten voorsprong had gebracht. In de vier zenuwslopende slotseconden ging de bal naar topscorer Lapornik, die van heel ver, in de zoemer en via de achterkant van het bord de bevrijdende driepunter binnenschoot.

Door de zege komt Heroes op zes punten en staat het nu op gelijke hoogte met Yoast United en Feyenoord, die allebei een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Op medisch gebied was er nog slecht nieuws voor Heroes. Naast de nog niet aangesloten Scott Thomas en niet fitte Henk Norel was ook Thomas van der Mars niet inzetbaar vanwege een kuitblessure.

Aanstaande zaterdag speelt Heroes zijn laatste duel voor de interlandbreak thuis tegen Almere Sailors.