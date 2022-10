Heroes heeft woedeuitbarsting van coach Braal nodig voor winst in tussendoortje tegen Den Helder Suns

Hoe reageert Heroes op de knappe Europese zege (68-71) van afgelopen dinsdag in Portugal op FC Porto? Dat was de grote vraag bij het duel in De Maaspoort, dat tussendoor afgewerkt moest worden voor de wedstrijd tegen Fribourg Olympic uit Zwitserland van komende woensdag. Aanvankelijk matig, want Heroes speelde in een te laag tempo en leek er wat gemakkelijk over te denken. Den Helder nam een 7-9- voorsprong en mocht terugkomen tot 23-21 en 34-27.