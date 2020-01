Heroes hervat competitie met thuiszege op Feyenoord

Uitslagen Dakar Rally, etappe 4: Van Loon over de kop; Van Kasteren doet het weer prima, maar baalt wel

8 januari De vierde etappe in de Dakar Rally voerde de deelnemers woensdag in Saoedi-Arabië over een afstand van 672 kilometer van Neom naar Al-‘Ula. Bij de vrachtwagens deed Janus van Kasteren van Team De Rooy het ook in de vierde etappe weer prima. De Veldhovenaar moest lange tijd alleen de Russen Anton Shibalov en Andrey Karginov voor zich dulden maar finishte uiteindelijk op de vierde plek vlak voor Gert Huzink uit Overijssel die vijfde werd. In het algemeen klassement staat Van Kasteren nu zevende, maar toch baalde hij na afloop stevig.