Heroes kent geen problemen met Den Helder Suns

De Vroome mist twee match­points en verliest ITF-finale in Japan

23 februari Indy de Vroome is er zondag net niet in geslaagd het ITF-toernooi in het Japanse Kyoto op haar naam te brengen. De 23-jarige tennisster uit Cromvoirt kreeg in de finale tegen de Chinese Fang Ying Xun twee Championship-points, maar wist die niet te benutten (6-3, 3-6, 6-7).