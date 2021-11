Heroes kent opdracht in laatste groepswedstrijd: dik winnen van Parma Perm

De verrassende ontknoping is het gevolg van de sensationele thuisnederlaag die Parma Perm donderdagavond leed tegen Benfica. De Portugezen wonnen in Rusland na verlenging met 89-92 en kwalificeerden zich daarmee als eerste ploeg uit groep C voor de volgende ronde.

Bij een nederlaag van Benfica was Parma Perm geplaatst geweest en had Heroes zijn kansen niet meer in eigen hand gehad. Dat is nu dus wel het geval, hoewel de opdracht in de laatste groepswedstrijd loodzwaar is.