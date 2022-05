Heroes komt slechte start niet te boven en ziet Leiden op gelijke hoogte komen in titelstrijd

Heroes Den Bosch is er niet in geslaagd op een 2-0 voorsprong te komen in de Nederlandse basketbalfinale. Thuis in de Maaspoort liet het Leiden profiteren van een onthutsend slechte start: 74-90. Zodoende, kwam de regerend landskampioen op gelijke hoogte: 1-1.

Het duurde tot na het halverwegepunt in het eerste kwart voordat Heroes de eerste score maakte vanuit het veld. Op dat moment had Leiden al meer dan tien punten gescoord. Topscorer van de eerste wedstrijd, Austin Price, wist alleen een driepunter te raken met een voet op de zijlijn, en was daarna niet meer succesvol. Zelfs vanaf de vrije worplijn (vier missers uit vier pogingen) wilde het niet lukken.

Ook de andere guard, Edon Maxhuni, was in de eerste helft niet in staat om Heroes op het juiste spoor te brengen, onder meer vanwege een ongelukkig opgelopen gescheurde wenkbrauw in het eerste kwart. Het duurde tot halverwege het tweede kwart voordat de Fin terugkeerde. Toen stond Heroes al meer dan tien punten achter.

De thuisploeg begon daarna wel te scoren, maar was verdedigend niet bij machte Leiden aan banden te leggen. De bezoekers wisten keer op keer de vrije driepuntsschieter te vinden, waardoor Heroes niet meer in positie kwam om de tegenstander onder druk te zetten voor de zege. Even kwam het tot zes punten achterstand en leek een stunt alsnog in de maak, maar Leiden gaf het niet meer weg.

Woensdag is om 19.00 de derde wedstrijd van de best-of-five serie, wat dus betekent dat Heroes vrijdag sowieso weer in de Maaspoort speelt. De vraag is welke van de twee ploegen dan op matchpoint zal staan.