Heroes loopt pijnlijke nederlaag op tegen Donar

Heroes begon voortvarend aan het topduel, het eerste van de ploeg in de Elite A-groep. De ploeg was fel en liet Donar niet in het spel komen. In het eerste kwart pakte het gelijk al een voorsprong van 15 punten, maar de bezoekers zouden de huid duur verkopen.

Heroes ging rusten met een 45-35 voorsprong, in de wetenschap dat Donar zou gaan komen in de tweede helft en dat het op dezelfde voet verder zou moeten om de wedstrijd over de streep te trekken.

In het derde kwart leek Heroes de beslissende stoot uit te kunnen delen en liep de voorsprong op naar bijna 20 punten. Daarna speelde het zichzelf echter uit de wedstrijd door wat theater van Miha Lapornik en een onsportieve fout van Dominic Gilbert. Heroes kreeg ruzie met de bal en liet Donar via een 0-17 run op voorsprong komen. Na 21 punten waren er eindelijk weer scores voor Heroes, dat wel met een achterstand het laatste kwart in ging: 60-61.

Heroes was vroeg in het vierde kwart mentaal definitief gebroken en kwam niet meer in het spel voor. Donar speelde de wedstrijd vakkundig uit en scoorde erop los. De Groningers lopen twee punten uit op Heroes in de Elite A-competitie.