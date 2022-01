Heroes loot Leiden in halve finale Basketball Cup

Na Vos pakt ook Van Empel haar nationale titel

Een titelrace, twee kampioenen. Een klein minuutje nadat Marianne Vos juichend over streep was gekomen in Rucphen, stak ook nummer vier Fem van Empel blij haar armen de lucht in. Zo vierde de tiener uit Sint-Michielsgestel haar titel bij in de categorie van de beloften.

9 januari