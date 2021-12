Heroes met speels gemak naar kwartfinale beker

Een veredelt trainingswedstrijdje was het misschien niet, maar toch kon coach Erik Braal aan zijn ploeg timmeren. ,,Tegen zulke teams spelen is gewoon heel lastig: zij hebben niets te verliezen. Dat hoor je ook aan het publiek: bij elke score wordt er luid gejuicht. Het basketbal is ook wat ongestructureerd, waar wij ons op aan moeten passen. Ik heb vooraf wel wat doelen gesteld. Dat heeft dan vooral te maken met de ontwikkeling van ons spel. Dat ging bij vlagen goed vandaag en bij vlagen wat minder.”

Ook konden enkele spelers die wat wedstrijdritme konden gebruiken weer eens wat langer spelen. ,,Het is natuurlijk belangrijk dat je in zo’n wedstrijd geen blessure oploopt, maar we konden vandaag ook de jonge jongens wat meer tijd gunnen”, aldus Braal. Florian Rijkers was één van die spelers. Het lange ‘jeugdproduct’ maakte tot zichtbare vreugde van de bank een spectaculaire dunk. ,,Ook spelers die terugkomen van blessures moeten wedstrijdritme opdoen en daar zijn deze wedstrijden perfect voor. Morgan Stilma is pas net terug, Clay Mounce heeft ook een wedstrijdje gemist en Mo Kherrazi is ziek geweest. Die hebben we vandaag weer wat extra tijd kunnen geven.”

Volledig scherm Heroes Den Bosch Morgan Stilma in duel met BS Leiden-speler Lukas de Haas. © Toon Dompeling

Om te zeggen dat er met angst werd uitgekeken naar de persconferentie van zaterdagavond ging coach Erik Braal te ver. ,,Ik denk dat wij heel blij mogen zijn dat de professionele sporten door mogen gaan, dat is ook waar wij vanuit gingen. Maar als wij wel geraakt zouden moeten worden, voor korte tijd, om ervoor te zorgen dat we snel weer met meer mensen op de tribune kunnen spelen, al is het met halve capaciteit, dan doen we dat ook graag. Wedstrijden zoals nu, zonder publiek, zijn gewoon erg lastig. Maar ik hoop dat we de mensen thuis ook kunnen blijven vermaken.”

In de kwartfinale stuit Heroes op Den Helder Suns. Die strijd wordt over twee wedstrijden uitgevochten. De Basketball Cup wordt begin 2022 weer hervat.

Kwartstanden: 15-28, 16-34, 11-32, 12-19

Scores Heroes: Hammink 17, Carlson 17, Helfrich 13, Van der Mars 12, Mounce 11, Van Vliet 11, Stilma 10, Kherrazi 10, Rijkers 3, Vianen 2.