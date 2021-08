Heroes mobiliseert zich voor internationale strijd

column ‘Met de dollars gaan ook Amerikaan­se normen en waarden regeren in De Vliert’

31 juli Een ‘dataclub’ – zo wordt FC Den Bosch deze week in Voetbal International genoemd. Het nieuwe imago wordt toegeschreven aan de nieuwe Amerikaanse eigenaren. Bij hun handel in spelers laten zij zich leiden door statistieken met afgelegde meters op hoge snelheid en rendement in het scheppen en afronden van kansen.