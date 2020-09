Heroes neemt ‘alle nodige maatregelen’ na corona-vertrek uit Brussel: ‘Zekere voor het onzekere’

Tijdens het derde kwart van de wedstrijd tegen Phoenix Brussels vertrok de speler in kwestie naar het ziekenhuis om een röntgenfoto te maken van zijn longen, zo verklaart Van de Graaf. Daarover vernam hij dat er op de foto’s iets te zien was dat wees op een besmetting met het coronavirus. Als het gaat om de gevolgen hiervan voor Heroes, houdt de club zich vast aan de woorden van de specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Kans op besmetting ‘uitermate klein’

,,Zij hebben mij verteld dat dit slechts een sterke indicatie is van of iemand besmet is met het virus, maar geen definitieve uitslag”, zo legt de technisch manager uit. “Daarbij komt dat de kans op besmetting in een sportomgeving volgens hen uitermate klein is. Dat is, nogmaals, wat de specialisten erover zeggen.”

Toen het bericht over de positieve test Heroes ten gehore kwam, is de club uit eigen beweging naar huis vertrokken, zo stelt Van de Graaf. ,,Wij nemen dan het zekere voor het onzekere en hebben direct onze spullen gepakt. Zo’n twee minuten later is het toernooi ook afgelast.”

Heroes niet in oranje gebied

De vraag die het meest wordt gesteld rondom de situatie van Heroes, is of het überhaupt wel een verstandig idee was om richting Brussel af te reizen, aangezien de Belgische hoofdstad als oranje gebied is aangemerkt door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dat houdt in dat er na bezoek sowieso een quarantaineperiode plaats zou moeten vinden. Het team zat echter in een hotel in Sint-Pieters-Leeuw, zo stelt Van de Graaf, wat niet binnen het oranje gebied valt.

Hoe het nu verder moet, is even afwachten. De club is nog in discussie over welke maatregelen het gaat nemen. De spelers en staf zijn voor nu in thuisquarantaine tot er meer duidelijkheid is. ,,We blijven in gesprek met de specialisten over welke maatregelen we moeten nemen en zullen ons daar dan ook aan houden.”