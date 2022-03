Heroes neemt flinke portie huiswerk mee uit België: ,,Deze wedstrijden hebben we nodig”

Heroes Den Bosch maakte het zaterdag nog heel spannend in de slotfase tegen Belfius Mons-Hainaut, maar verloor uiteindelijk wel van de Belgen: 88-85. ,,Dik verdiend”, zei coach Erik Braal. ,,Wij weten nu waar we aan moeten gaan werken.”

Waar zou Heroes staan in vergelijking met de Belgische topclubs? Dat was de centrale vraag voorafgaand aan uitwedstrijd van de Bossche basketbalploeg tegen Belfius Mons-Hainaut, zaterdagavond op een steenworp afstand van de Franse grens. Het antwoord kwam in de vorm van een 88-85-nederlaag. En uit de reactie van de verliezende coach Erik Braal. ,,Wij moeten nu ons huiswerk gaan doen.”

Lees ook Heroes Den Bosch in zinderende slotfase onderuit in eerste confrontatie met Belgen in de BNXT League

Want hoewel het verschil uiteindelijk slechts drie punten was kon Heroes nooit echt aanspraak maken op de overwinning in Wallonië. Behalve in het eerste kwart dan. Toen nam de ploeg brutaal een voorsprong van 19-22. ,,Maar dat kwam ook omdat Mons toen bijna al zijn driepuntsschoten miste”, constateerde Braal terecht.

Drie fouten voor Carlson

Bovendien liep Mike Carlson bij Heroes in het eerste kwart al tegen drie persoonlijke fouten aan, waardoor Braal zijn sterspeler in de tweede tien minuten noodgedwongen op de bank hield. En dat terwijl Heroes het ook al moest stellen zonder de zieke Mohamed Kherrazi en Morgan Stilma.

De wedstrijd viel daardoor al snel de kant op van de Belgische thuisclub, die halverwege het slotkwart uitliep naar een maximale marge van dertien punten (76-63), maar Heroes met een eindsprint uiteindelijk nog wel dichtbij zag komen. Te laat echter om de Belgische zege nog serieus in gevaar te brengen.

,,Het was voor ons sowieso een lastige wedstrijd”, zei Braal. ,,Door de afwezigheid van Mo en Morgan en door de snelle foutenlast van Mike. Maar ook omdat we in de voorbereiding onze vijf internationals misten, die met hun nationale elftallen op pad waren. Mons was veel beter en won dik verdiend.”

Quote Er wordt door de Belgische scheids­rech­ters dus anders gefloten. We moeten voorkomen dat we daardoor te snel een grote foutenlast krijgen Erik Braal (50), Coach Heroes Den Bosch

De nederlaag bij de start van de crossborder-fase in de BNXT League maakte voor Braal al wel het een en ander duidelijk. ,,Welk huiswerk we hier meenemen? Dat we minder snel opportunistisch moeten gaan spelen. En dat we moeten zorgen betere schoten te krijgen. Maar ook dat er door de Belgische scheidsrechters dus anders gefloten wordt. En dat we moeten voorkomen daardoor te snel een grote foutenlast te krijgen.”

Overigens werden alle wedstrijden in het eerste grensoverschrijdende weekend van de BNXT League door de Belgische thuisclubs van hun Nederlandse tegenstanders gewonnen. ,,Maar voor ons zijn deze duels geweldig. Deze wedstrijden hebben we nodig om beter te worden. In Nederland speelden we maar zes toppers per jaar, tegen Donar, Leiden en Landstede. Nu hebben we een hele reeks toppers tegen Belgische ploegen”, aldus Braal. Komende zaterdag wacht Heroes het volgende duel als in De Maaspoort Antwerp Giants op bezoek kom.

Belfius Mons-Hainaut - Heroes Den Bosch 88-85

Kwartstanden: 19-22, 24-19, 21-16, 24-28.

Scores Heroes: Mounce 22, Van der Mars 21, Price 14, Hammink 11, Maxhuni 10, Carlson 3, Lauthier-Ogunleye 2, Van Vliet 2.

Andere uitslagen BNXT League Elite A: Kangoeroes Mechelen - ZZ Leiden 98-93, Leuven - Feyenoord 78-72, Filou Oostende - Donar 98-74, Antwerp - Landstede 102-70.

Top zes: 1. Filou Oostende 1-20, 2. Kangoeroes Mechelen 1-18, 3. Heroes Den Bosch 1-18, 4. ZZ Leiden 1-18, 5. Antwerp Giants 1-17, 6. Mons-Hainaut 1-17. (Punten uit de nationale ronde zijn deels meegenomen naar de crossborder-fase).