Heroes neemt revanche en wint van Den Helder Suns

De Bosschenaren slaagden in hun missie. Op bezoek in Den Helder werd met 66-79 gewonnen van Den Helder Suns in de eredivisie. Van coach Jean-Marc Jaumin mochten zijn spelers Den Helder Suns niet het gevoel geven dat er iets te halen viel. Dat lukte niet helemaal. Na het eerste kwart stonden de Bosschenaren weliswaar op voorsprong 19-24, maar in het tweede kwart liep de thuisploeg in. Halverwege was het verschil slechts één punt: 35-36.