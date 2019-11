Heroes onderuit in spannend duel met Feyenoord

De Rotterdamse ploeg is uitstekend gestart aan de competitie, met tien punten uit zeven wedstrijden en evenveel verliespunten als Heroes. In oktober won Feyenoord nog verrassend van Donar. Die ploeg, die het na het eerste kwart al zonder coach Van Helfteren moest doen, overtrof nu ook de Bossche basketballers in een spannend duel.

Na de eerste drie kwarten leidde Feyenoord, dat scorend sterker was dan Heroes. Even was het verschil zelfs tien punten. Ondanks dat de thuisploeg een aantal tegenslagen kreeg te verwerken, bood het dus goed tegenstand. Allereerst was sterspeler Austin Lawton niet beschikbaar. Daarnaast werd Van Helfteren aan het einde van het eerste kwart met twee technische fouten uit de zaal gestuurd en even later viel Mack Bruining uit met een blessure.

Gemiste kansen

De schoten vielen gewoonweg niet voor Heroes, dat tot het derde kwart slecht één driepunter raak schoot uit twaalf pogingen. Thomas van der Mars was de enige die zich kon onttrekken aan de misère. De center was belangrijk met zijn rebounds en vele scores (15 punten). Ook in het vierde kwart ging het lang de verkeerde kant op voor de bezoekers. Er waren wat turnovers en Feyenoord bleef redelijk makkelijk scoren. Halverwege herstelde Heroes zich weer met een paar scores en kwam het uiteindelijk weer gelijk.