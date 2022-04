Heroes plaatst zich voor halve finales na zege in slotwedstrijd

Heroes begon uitstekend in een halfvolle Maaspoort. Het zette de tegenstander al vroeg op flinke achterstand, maar viel heel ver terug in het tweede kwart. De Walen namen zelfs even een voorsprong van dubbele cijfers, voordat de thuisploeg weer wakker werd. Met name David Nichols was met zijn 29 punten een ware plaag voor de Bossche defensie.