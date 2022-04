Heroes slaat belangrijke slag met zege op Mons

Na afloop van de wedstrijd tussen Heroes Den Bosch en Mons, gewonnen door de thuisploeg, stond er een tevreden blik op het gezicht van coach Erik Braal. Zijn ploeg had het niet makkelijk gehad, maar pakte een broodnodige zege, waardoor het een ronde mag overslaan in de play-offs. “Voor ons is dat op dit moment echt heel belangrijk", concludeerde Braal.

Met het uitvallen van Mike Carlson, enkele weken geleden, viel een sterkhouder weg en sindsdien moet Braal het doen met een ietwat ‘shorthanded’ spelersgroep. De drie wedstrijden die de ploeg afgelopen week heeft gespeeld, kwamen ook niet op het beste moment. “Ik heb de laatste tijd steeds maar met zeven of acht spelers kunnen trainen. Morgan Stilma en Edon Maxhuni hebben na de wedstrijd in Antwerpen nauwelijks op het veld gestaan.”

Driepunters

Een ander groot probleem voor Heroes de laatste weken zijn de driepunters. Met name in Antwerpen, toen mede door vermoeidheid, maar ook tegen Mons, bleven de percentages lang achter. Het was te danken aan een opleving van diverse sterke Nederlandse veteranen in de selectie dat Heroes terug wist te komen. Thomas van der Mars speelde sowieso een dijk van een wedstrijd en werd ook bekroond tot Man of the Match. Met 22 punten was hij de topscorer bij Heroes. Samen met Mo Kherrazi, Shane Hammink, Boy van Vliet en Morgan Stilma vormde Van der Mars een sterk Nederlands front. “Je ziet dat in zulke wedstrijden jongens met die ervaring weten wat er nodig is om te winnen", zei Braal erover. Van der Mars benadrukte na afloop van de wedstrijd de veerkracht van zijn ploeg. “Dat het uiteindelijk dezelfde spelers zijn die het weggeven, die het weer rechtzetten, zegt denk ik heel veel over ons als groep!”

Heroes leek de wedstrijd namelijk te verspelen. Na één van de beste eerste kwarten die het dit seizoen speelde, liep er plots zand in de machine. “We speelden goed en snel de bal rond in het eerste kwart, dat deden we heel goed", zag Braal ook. “Daarna zie je dat ze wat steviger gaan verdedigen en daar hebben we het echt wel even lastig mee gehad", gaf de coach toe, “maar kwamen we toch weer bovendrijven.”

Het slotkwart werd gekenmerkt door enkele vreemde situaties. Zo waren er fouten op driepunters aan beide kanten, meende één van de Mons-spelers te zijn geraakt door Boy van Vliet, maar kreeg hij een loopfout tegen en was er zelfs nog een kans op een gelijkmaker voor Mons’ topschutter David Nichols (29 punten).

Het duel tegen Mons was het laatste van de crossborder-fase van Heroes. Braal blikt overwegend positief terug. “Ik vind het prachtig. We spelen mooie wedstrijden tegen zware tegenstanders. Je ziet ook op een dag als vandaag: we krijgen nauwelijks grip op Nichols. Dat soort spelers kom je hier natuurlijk veel vaker tegen. We hebben best een goede serie neergezet, speelden thuis in ieder duel tot het einde voor de zege. We kunnen alleen maar tevreden zijn.”

Tweede Nederlandse ploeg

Door de zege verzekerde Heroes zichzelf ervan als tweede geplaatste Nederlandse ploeg de play-offs in te gaan, ten koste van Donar. Als de Groningers thuis zouden hebben gewonnen van Oostende en Heroes had verloren, had de Bossche ploeg een extra ronde moeten spelen. Nu speelt Donar in de kwartfinale tegen Aris Leeuwarden. Door de 70-87 nederlaag van Donar, had Heroes uiteindelijk geen zege nodig gehad. Braal gaf desgevraagd aan geen moment bezig te zijn geweest met de tussenstand in Martiniplaza, maar blij te zijn met de zege. “Stel we hadden allebei verloren, dan ga je wel naar de halve finale, maar met een slecht gevoel de play-offs in.” Over de kansen van Heroes in de play-offs, is nog weinig te zeggen volgens Braal. “Uit ervaring weet ik dat ritme ongelofelijk belangrijk is en daarnaast denk ik dat we in de Maaspoort een groot thuisvoordeel hebben, dat hebben we in de competitie ook bewezen.

STATS

Kwartstanden: 24-20, 13-20, 20-21, 26-19.

Topscores Heroes: Van der Mars 22, Stilma 13, Price 11, Kherrazi 10, Van Vliet 6, Maxhuni 6, Lautier-Ogunleye 4, Mounce 4, Hammink 4, Helfrich 3.

Eindstand BNXT League Elite Gold:

1. Filou Oostende 10 - 36

2. Kangoeroes Mechelen 10 - 34

3. ZZ Leiden 10 - 33

4. Leuven Bears 10 - 32

5. Heroes Den Bosch 10 - 31

6. Antwerp Giants 10 - 31

7. Donar Groningen 10 - 30

8. Mons-Haunaut 10 - 30

9. Landstede Hammers 10 - 25

10. Feyenoord 10 -24