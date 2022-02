Heroes slaat toe en versterkt team met nieuwe speler: ‘Hij brengt meer fysieke power’

,,Onze jongens hebben het fantastisch gedaan de afgelopen maanden; laat ik dat vooropstellen. Maar we zijn ook tot de conclusie gekomen dat we bij blessures en uitval door coronabesmettingen soms onderbezet zijn, wat resulteert in een zwaardere belasting op de spelers die overblijven", zegt technisch manager Roel van de Graaf over de komst van de nieuwe speler.

,,Tel daarbij op dat de reeks wedstrijden die eraan komt niet alleen heel mooi is, maar met sterke tegenstand ook uiterst pittig. Vandaar de keuze om Dwayne aan te trekken. Zijn komst gaat ons helpen om de belasting in het restant van het seizoen beter te verdelen.Daarnaast is Dwayne een allrounder en brengt hij wat meer fysieke power op de guard positie, iets waar we met het oog op de wedstrijden in de cross border fase en de play-offs behoefte aan hebben.”