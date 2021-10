Heroes speelt kater weg met probleemloze zege op Aris Leeuwarden

Hoewel het afgelopen woensdag voor het eerst mis ging dit seizoen wist Heroes Den Bosch de goede reeks in de competitie wel door te zetten. De ploeg van Erik Braal boekte haar negende zege op rij in de BNXT League door een overwinning op Aris Leeuwarden: 93-78

Honderden enthousiaste toeschouwers zagen Heroes zondagmiddag winnen. Het was namelijk ‘Halloween & family day’ in De Maaspoort. Verschillende activiteiten en optredens zorgden voor een goede sfeer rondom de wedstrijd. Heroes speelde tegen Aris voor het eerst in de nieuwe tenues. Op de shirts zijn de namen van alle Bossche seizoenkaarthouders te zien.

In de nieuwe shirts liep Heroes al snel weg van de Friesche ploeg (9-2), later kwam Aris Leeuwarden dichterbij maar het eerste kwart werd afgesloten met een 23-18 voorsprong. Die voorsprong werd alleen maar groter in het tweede kwart (26-11). Met een dunk in de buzzer zette Mohamed Kherrazi de ruststand op 49-29.

Selectie

Morgan Stilma speelde bij Heroes weer mee. Afgelopen woensdag deed hij niet mee tegen het Russische BC Parma Perm. De Bossche ploeg leed hier haar eerste nederlaag van het seizoen na vijftien wedstrijden ongeslagen te zijn in alle competities. Guard Shane Hammink zat weer bij de selectie maar maakte nog geen minuten. Hij viel in Rusland uit wegens enkelklachten.

Edon Maxhuni opende met een driepunter de score in de tweede helft. De Bosschenaren gingen door waar ze gebleven waren en breidden de voorsprong uit naar 74-50. Ook in het derde vierde kwart was het kwaliteitsverschil duidelijk. Aris kwam in de slotminuten nog terug tot 93-78, maar de overwinning van Heroes kwam niet in gevaar.

Topscorer

Clay Mounce was met achttien punten topscorer bij Heroes. Edon Maxhuni was goed voor dertien punten en Austin Prince maakte twaalf punten.

Met de overwinning verstevigt de Bossche ploeg haar koppositie in de BNXT League. De negende overwinning op rij betekent nog altijd een ongeslagen status in de competitie en een voorsprong van vijf punten op ZZ Leiden (dat wel twee wedstrijden minder gespeeld heeft). Komende woensdag staat de volgende wedstrijd weer op het programma. S.L. Benfica reist af naar Den Bosch voor de vierde poulewedstrijd in de FIBA Europe Cup.