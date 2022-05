Heroes speelt met het zelfvertrouwen van een kampioen: ‘Maar we hebben nog niks’

Het kan rap gaan. Twee weken geleden zat Heroes nog in zak en as om het wegvallen van Mike Carlson en Morgan Stilma. Zaterdag in Leiden speelde de ploeg als een toekomstig landskampioen.

Het is een kleine minuut voor het einde van het derde kwart als de Vijf Meihal ontploft. Worthy de Jong verovert voor ZZ Leiden de bal op Dwayne Lautier-Ogunleye, rent ermee naar de basket van Heroes en zet met een dunk de thuisploeg op een 66-65 voorsprong.

Het Leidse thuispubliek veert massaal op. Met een oorverdovend kabaal verandert de plaatselijke basketbalarena in de zo gevreesde heksenketel. Het zijn dat soort momenten waarop regerend landskampioen ZZ Leiden wedstrijden kan doen kantelen.

Heroes-coach Erik Braal heeft er zijn ploeg vooraf op gewezen: ,,Een steal, een dunk en dan dat fanatieke thuispubliek erachter. Dan kan het hier gaan spoken.” Maar, zo heeft de Bossche coach ook gezegd: ,,Het zijn maar twee punten. Niks meer en niks minder. We moeten gewoon ons spel blijven spelen.”

Gekkenhuis

En dat doet Heroes op een meer dan solide zaterdagavond in Leiden. Geen moment laat de ploeg van Braal zich van de wijs brengen in het Leidse gekkenhuis. Niet als ZZ Leiden tot drie keer toe van tien punten achterstand terugkomt en ook niet als de thuisploeg in het slotkwart nog drie punten voorkomt. Spelend als een toekomstig landskampioen sleept de Bossche formatie een razend knappe 83-92-zege uit het vuur.

En dat terwijl nog maar twee weken geleden de kansen op een zeventiende titel uit de clubhistorie verkeken leken. Met het wegvallen van de geblesseerde Mike Carlson en Morgan Stilma verdwenen kort na elkaar twee belangrijke spelers uit de Bossche rotatie.

Volledig scherm De spelers van Heroes bedanken de meegereisde fans na de uitzege op ZZ Leiden. © Pro Shots / Toon Dompeling

Maar Braal paste zijn team aan, trad met opgeheven hoofd in de halve finales van de play-offs Donar tegemoet en versloeg de Groningse ploeg in drie wedstrijden met een indrukwekkende clean sweep. ,,Die reeks heeft ons heel veel vertrouwen gegeven. En vertrouwen is in sport het allerbelangrijkste", zei Braal zaterdagavond na de winst in Leiden.

Om er meteen aan toe te voegen: ,,Maar we hebben nog niks. Ja, we staan 1-0 voor en hebben nu thuisvoordeel. Maar dat had Leiden voor deze wedstrijd ook. En je ziet, dat kan zo weer weg zijn.”

Scherven

Hoe dan ook: het is nu aan Leiden als regerend landskampioen om de scherven bij elkaar te rapen en te proberen maandag in De Maaspoort iets aan de achterstand te doen.

Met de winst van zaterdag zet Heroes een eerste stap op weg naar de eerste landstitel sinds 2015. Drie keer moet er van Leiden gewonnen worden. Na maandag wordt er woensdag weer in Leiden gespeeld en indien nodig vrijdag andermaal in Den Bosch en zondag nog eens in Leiden.

Volledig scherm Shane Hammink leidt een tegenstoot van Heroes in. © Pro Shots / Toon Dompeling

Zover wil Braal niet vooruit kijken. Hij leeft met zijn ploeg van wedstrijd naar wedstrijd, zoals dat in trainerstaal heet. De coach ziet wel dat Austin Price deze zaterdag in het eerste finaleduel van de play-offs zijn belangrijkste speler is. De Amerikaanse combo-guard komt tot 28 punten en schiet 7 van zijn 10 driepuntsschoten raak.

Maar de winst is toch vooral een collectieve prestatie. ,,Ik ben heel trots op mijn team door de gedisciplineerde manier waarop we gespeeld hebben. Zeker verdedigend waren we ijzersterk”, aldus Braal.

ZZ Leiden - Heroes Den Bosch 83-92

Kwartstanden: 21-25, 22-22, 26-22, 14-23.

Scores Heroes: Price 28, Maxhuni 18, Van der Mars 13, Mounce 12, Hammink 11, Kherrazi 7, Van Vliet 3.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.