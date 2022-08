Heroes-speler Shane Hammink stopt op zijn 28ste met basketbal: ‘Niet meer de absolute motivatie’

Het besluit van Hammink komt niet helemaal uit de lucht vallen. De 1,98 meter lange basketballer twijfelde al langer of hij wel verder wilde met zijn sport. Uiteindelijk kwam Hammink voor zichzelf tot de conclusie dat hij ‘niet meer de absolute motivatie’ bezit om topsport te bedrijven.

Lees ook Heroes Den Bosch begint voorbereiding op nieuw basketbalseizoen tegen Kangoeroes Mechelen

Hammink had bij Heroes nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar dat wordt nu ontbonden. De guard doet nog wel mee aan het Europese kampioenschap, dat eind deze week begint. Met Oranje neemt hij het vrijdag in de Tsjechische hoofdstad Praag in de eerste poulewedstrijd op tegen Servië.

Verenigde Staten

Hammink laat Nederland daarna achter zich en verhuist terug naar de Verenigde Staten waar hij 28 jaar geleden in Baton Rouge in de staat Louisiana geboren werd. Zijn vader Geert Hammink, die op dit moment coach is bij Fraport Skyliners in Duitsland, speelde toen in de NBA.

Shane Hammink begon zijn profloopbaan in het basketbal in 2017 in Spanje bij Bilbao Basket. Na één jaar stapte hij over naar Donar Groningen, waar hij twee seizoenen speelde. Met Donar won hij in 2018 de Nederlandse Supercup.

Vervolgens kwam Hammink uit voor Yoast United en het Belgische Spirou Charleroi. Een jaar geleden tekende hij bij Heroes. Met de Bossche ploeg werd hij dit voorjaar landskampioen.

Quote Het speelde al enige tijd in mijn hoofd dat ik wel eens aan mijn laatste seizoen bezig zou kunnen zijn en dat gaf me ook een extra drive om koste wat het kost kampioen van Nederland te worden Shane Hammink (28)

Hammink: ,,Het speelde al enige tijd in mijn hoofd dat ik wel eens aan mijn laatste seizoen bezig zou kunnen zijn en dat gaf me ook een extra drive om koste wat het kost kampioen van Nederland te worden.”

,,Het is fantastisch dat dat gelukt is, zodat ik mijn professionele clubcarrière op een prachtige manier heb kunnen afsluiten. Dat hoop ik natuurlijk ook te doen met mijn interlandloopbaan op het EK vanaf vrijdag. Daarna reis ik terug naar Amerika en ga ik me focussen op de volgende fase van mijn leven. Daar kijk ik enorm naar uit”, aldus Hammink in een persbericht van Heroes.

Wat Hammink na het basketbal gaat doen, heeft hij nog niet duidelijk gemaakt. De guard speelde tot dusver dertig interlands voor Oranje. Daar kunnen er op het komende EK dus nog een aantal bijkomen.