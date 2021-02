Heroes-speler Van der Mars haakt ook geblesseerd af bij Orange Lions, Van Vliet opgeroepen

Thomas van der Mars komt zaterdag niet in actie in de thuiswedstrijd van Heroes Den Bosch tegen Almere Sailors. De 30-jarige center mist ook de EK-kwalificatieduels van het Nederlandse team in Turkije tegen Kroatië en Zweden. Boy van Vliet is opgeroepen als vervanger.

Voor de wedstrijd tegen Basketball Academie Limburg, afgelopen dinsdag, bleek dat een klein scheurtje in de kuit Van der Mars teveel hinder opleverde om te kunnen spelen. Tijdens de warming-up haakte hij af, om vanaf de bank te zien hoe zijn ploeg ternauwernood de middenmoter versloeg.

Volgens Rik van Waes, fysieke trainer bij de club, wordt Van der Mars uit voorzorg rust gegund. “Thomas is herstellende van klein spierletsel in de kuit. In overleg met de medische staf van het nationaal team is besloten dat hij in Den Bosch verder werkt aan zijn herstel en zodoende niet met de selectie afreist.”

Van Vliet uitstekend op dreef

Van der Mars was aanvankelijk de enige speler van Heroes die was opgeroepen, maar wordt in de selectie vervangen door Boy van Vliet. De 26-jarige guard was uitstekend op dreef in de laatste twee wedstrijden van Heroes en wordt daarvoor dus beloond met een uitnodiging voor de Orange Lions.

Van der Mars is sinds de competitiestart van grote waarde voor Heroes en zijn aanwezigheid onder de basket zal worden gemist. Zo was hij beslissend in het Europe Cup-duel met Donar en is hij in de competitie gemiddeld goed voor een double-double (11 punten en 10.4 rebounds).