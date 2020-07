Heroes strikt forward Jalen Nesbitt

Hij kwam eerder uit voor de University of North Florida en begint in Den Bosch aan zijn vierde Europese seizoen. Met 16.9 punten 8.8 rebounds in zijn laatste jaar in Slowakije speelde Nesbitt zich in de kijker.

Technisch manager Roel van de Graaf is zeer tevreden over de nieuwe aanwinst van Heroes. ,,Wat bijzonder aanspreekt is dat hij in zijn drie Europese seizoenen ieder seizoen beter werd.”

Voordelen

Een meerjarige deal, niet heel gebruikelijk in Den Bosch, heeft veel voordelen, vindt Van de Graaf. ,,Dat is steeds meer onze ambitie. Zo kan de coach Jean-Marc Jaumin écht bouwen aan zijn team.”

Eerder tekende Nederlands international Morgan Stilma al voor drie jaar. Als het aan Nesbitt zelf ligt, zet hij zijn sterke ontwikkeling door in Den Bosch. ,,De manier van spelen is me op het lijf geschreven en alle faciliteiten om optimaal te presteren zijn aanwezig.”

Stad

Ook is de nieuwe aanwinst te spreken over de stad Den Bosch. ,,Het is een prachtige stad om te wonen, zo wisten vrienden mij ook te vertellen. Ik kijk er ontzettend naar uit om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en aan iets moois te bouwen.”

Nesbitt is na JaCori Payne de tweede Amerikaanse nieuwkomer bij Heroes. De club is nu nog op zoek naar één extra speler, zo liet Van de Graaf eerder weten. De Bosschenaren kijken uit naar een guard.